LPF: CAI y Herrera FC igualaron en cierre de la fecha 2 del Apertura 2026

El Club Atlético Independiente (CAI) y Herrera FC protagonizaron un cerrado empate sin goles (0-0) el lunes en el cierre de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
Herrera FC con buen inicio en el Apertura 2026 de la LPF
El conjunto herrerano marcha segundo en la Conferencia Oeste con 4 puntos, misma cantidad que tiene el líder, Veraguas United y ahora se enfocarán en el San Francisco, su rival de la tercera fecha (7 de agosto).
Por su parte, los vikingos son quintos en dicha conferencia con dos unidades, luego de empatar en sus primeros dos partidos del certamen y en la jornada 3 chocarán ante CD Universitario (10 de agosto).