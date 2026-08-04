San Francisco FC vs Herrera FC: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO J3 de la LPF

El "Poderoso de La Chorrera", el San Francisco FC recibirá al Herrera FC, quien ha tenido un buen inicio del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
Por su parte el Sanfra viene de caer en su visita ante el Unión Coclé por 2-1. Aunque en la primera fecha se llevaron los tres puntos tras un 2-1 ante CD Universitario.
Fecha, hora y dónde ver EN VIVO San Francisco FC vs Herrera FC
- Fecha: Viernes 7 de agosto
- Hora: 8:30 P.M. el pitazo inicial
- Lugar: Estadio Agustín "Muquita" Sánchez
- Dónde ver: A través de la señal de RPC y las redes de RPC Deportes