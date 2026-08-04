San Francisco FC vs Herrera FC: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO J3 de la LPF FOTO / LPF

El "Poderoso de La Chorrera", el San Francisco FC recibirá al Herrera FC, quien ha tenido un buen inicio del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Herrera viene de igualar sin goles ante el CAI como visitante, pero en la primera jornada lograron sumar de tres venciendo al Unión Coclé por 1-0.

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