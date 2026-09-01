LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  1 de septiembre de 2026 - 11:53

LPF: Partidos ara la jornada 7 del Apertura 2026

Repasa los partidos que hay para esta semana en la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con los partidos de interconferencias.

LPF: Partidos ara la jornada 7 del Apertura 2026

LPF: Partidos ara la jornada 7 del Apertura 2026

FOTO / LPF

Repasa los partidos que hay para esta semana en la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con los partidos de interconferencias.

La jornada inicia este viernes 4 de septiembre con el Árabe Unido recibiendo al Veraguas United. Para la jornada sabatina, el Sporting San Miguelito visita al CD Universitario y el Plaza Amador recibe al Herrera FC. Para la tanda dominical, el Tauro FC visita al Unión Coclé y el Alianza se mide al San Francisco FC. Cierran la séptima fecha UMECIT choca ante el CAI.

Partidos de la J7 de la LPF

Viernes 4 de septiembre

  • Árabe Unido vs Veraguas United en el Estadio Armando Dely Valdés a las 8:30 P.M.

Sábado 5 de septiembre

  • CD Universitario vs San Miguelito en el Estadio Universidad Latina a las 6:15 P.M.
  • Plaza Amador vs Herrera FC en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.

Domingo 6 de septiembre

  • Unión Coclé vs Tauro FC en el Estadio Virgilio Tejeira a las 4:00 P.M.
  • Alianza FC vs San Francisco FC en el Estadio Rommel Fernández a las 6:15 P.M.

Lunes 7 de septiembre

  • UMECIT vs CAI en el COS Sports Plaza a las 8:00 P.M. EN VIVO POR RPC
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