LPF: Partidos ara la jornada 7 del Apertura 2026

Repasa los partidos que hay para esta semana en la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con los partidos de interconferencias.
Partidos de la J7 de la LPF
Viernes 4 de septiembre
- Árabe Unido vs Veraguas United en el Estadio Armando Dely Valdés a las 8:30 P.M.
Sábado 5 de septiembre
- CD Universitario vs San Miguelito en el Estadio Universidad Latina a las 6:15 P.M.
- Plaza Amador vs Herrera FC en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.
Domingo 6 de septiembre
- Unión Coclé vs Tauro FC en el Estadio Virgilio Tejeira a las 4:00 P.M.
- Alianza FC vs San Francisco FC en el Estadio Rommel Fernández a las 6:15 P.M.
Lunes 7 de septiembre
- UMECIT vs CAI en el COS Sports Plaza a las 8:00 P.M. EN VIVO POR RPC