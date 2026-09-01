LPF: Partidos ara la jornada 7 del Apertura 2026

Repasa los partidos que hay para esta semana en la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) con los partidos de interconferencias.

La jornada inicia este viernes 4 de septiembre con el Árabe Unido recibiendo al Veraguas United. Para la jornada sabatina, el Sporting San Miguelito visita al CD Universitario y el Plaza Amador recibe al Herrera FC. Para la tanda dominical, el Tauro FC visita al Unión Coclé y el Alianza se mide al San Francisco FC. Cierran la séptima fecha UMECIT choca ante el CAI.