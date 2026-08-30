LPF: Unión Coclé y Alianza repartieron puntos en partidazo en Penonomé

Unión Coclé empató 2-2 en el Virgilio Tejeira de Penonomé ante el Alianza FC en la jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ), en un duelo lleno de emociones.

Los locales sorprendieron con anotación sobre el minuto 6' del partido, abriendo el marcador con la anotación del defensor David Hunt, que llegó con potencia para el golpe de cabeza.

Bajo una fuerte lluvia, los coclesanos dominaron la primera mitad, con Mario Carmona liderando el centro del campo y con el zurdo Yeison Vásquez siempre apareciendo para controlar los tiempos.

Los "pericos" respondieron con tiro de Yeison Ortega, pero sobre el cierre del primer tiempo, al 41' Unión Coclé tuvo otra clara, con Mario Carmona en el área rematando, pero con gran reacción de Ambuila en el fondo.

De camerino otro gol en jornada de la LPF

De la misma manera que inició el primer tiempo inició el segundo, con anotación de Unión Coclé, en esta ocasión con Jameel Lynch sobre el minuto 49', apr0vechando la desconcentración en el fondo del Alianza.

Al 70' los verdolagas descontaron con el golpe de cabeza de Yeison Ortega, que se elevó con potencia para anotar el primer de su onceno en el partido en territorio coclesano.

Alianza cerró con todo y el ingresado en el segundo tiempo Carlos Rodríguez anotó un golazo para poner el empate (2-2) sobre el minuto 90+4', en un cierre de alto voltaje en Penonomé.