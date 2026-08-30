LPF: Sporting San Miguelito gana en casa ante Herrera FC

El Sporting San Miguelito superó por marcador de 3-1 al Herrera FC en partido por la jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

Los "académicos" mostraron su ritmo desde el inicio, manejando los tiempos en la mitad de la cancha, con Rodrigo Tello y Héctor Hurtado, que se combinaban bien.

El equipo local logró abrir el marcador tras una gran jugada colectiva que inició Robben Benítez con una de fantasía en la mitad de la cancha, para que luego Rodrigo Tello asistiera a Julio Betancourt que fue el encargado de definir de pierna derecha, pero antes dejó en el camino con a Leonel Triana con mucha calidad.

El segundo de los rojinegros llegó al 24' con Robben Benítez que pisó área para impactar con su pierna derecha para el segundo en el COS Sport Plaza.

Segundo tiempo de más goles

La visita se metió en partido sobre el minuto 52' con Joseph Cox como un depredador en el área, aprovechando el buen centro de Peñalba para el cómodo gol de los "tiburones".

En un ida y vuelta constante el Sporting aprovechó su velocidad para llegar por el centro del campo con Marlo Ávila, que le cedió el balón a Adrián Bethancourt para que con su pierna izquierda definiera con tranquilidad.

Herrera intentó meter presión sobre el final, pero no fue suficiente y los académicos suman 3 puntos, para hacer 8 en el actual torneo de nuestro fútbol en la Conferencia del Este.