LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  11 de mayo de 2026 - 09:27

CD Plaza Amador vs UMECIT FC: Fecha, hora y dónde ver semifinal de vuelta de la LPF

El CD Plaza Amador recibirá al UMECIT FC en la semifinal de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la LPF TIGO.

CD Plaza Amador vs UMECIT FC: Fecha

CD Plaza Amador vs UMECIT FC: Fecha, hora y dónde ver semifinal vuelta de LPF

FOTO: LPF

Las emociones del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO) siguen en marcha con la semifinal de vuelta que disputarán CD Plaza Amador y UMECIT FC.

Los goles para los dirigidos por Julio Infante llegaron por medio de Óscar Becerra y Eric Rodríguez de penal, mientras que José “Gasper” Murillo y Yoameth Murillo lo hicieron por el conjunto comandado por Mario Méndez.

CD PLAZA AMADOR VS UMECIT FC: FECHA, HORA Y DÓNDE VER SEMIFINAL VUELTA DE LA LPF

  • Fecha:, Viernes, 15 de mayo de 2026
  • Hora: 8:30 p.m.
  • Lugar: COS Sports Plaza
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes

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