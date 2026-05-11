CD Plaza Amador vs UMECIT FC: Fecha, hora y dónde ver semifinal de vuelta de la LPF

CD Plaza Amador vs UMECIT FC: Fecha, hora y dónde ver semifinal vuelta de LPF FOTO: LPF

Las emociones del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO) siguen en marcha con la semifinal de vuelta que disputarán CD Plaza Amador y UMECIT FC.

La llave quedó abierta y todo se decidirá en el COS Sports Plaza, tras un empate 2-2 en el partido de ida disputado en el Estadio Agustín 'Muquita' Sánchez.

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