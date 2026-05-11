LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  11 de mayo de 2026 - 16:25

LPF: La FPF anuncia suspensión de José Calderón

La Federación Panamá de Fútbol (FPF) reveló de manera oficial la suspensión del guardameta José Calderón.

LPF: La FPF anuncia suspensión de José Calderón

LPF: La FPF anuncia suspensión de José Calderón

FOTO: SPORTING SAN MIGUELITO

La Comisión Disciplinaria de la Federación Panameña (FPF) de Fútbol informa que ha decidido imponer la suspensión provisional por seis (6) meses de toda actividad de fútbol federado al jugador José Calderón, mientras se mantienen en curso las investigaciones correspondientes.

Esta medida ha sido impuesta luego de las investigaciones preliminares correspondientes al partido entre el Alianza FC y el Sporting San Miguelito por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

La FPF quiere salvaguardar la integridad de la LPF

Dicha decisión se adopta en estricto apego a los reglamentos vigentes y con el objetivo de salvaguardar la integridad del fútbol panameño y la transparencia de las competiciones.

FUENTE: FPF

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