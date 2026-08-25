MLB: Últimos números de Edmundo Sosa con los Phillies en agosto

El panameño Edmundo Sosa atraviesa su temporada 2026 con los Philadelphia Phillies como una pieza de utilidad y versatilidad dentro del roster, aportando tanto con el bate como en diferentes posiciones defensivas.

"Mundito" acumula 45 imparables, cinco cuadrangulares, 35 carreras impulsadas y tres bases robadas , con un promedio ofensivo de .231 , porcentaje de embasarse de .271 y un OPS de .640 . Además, suma 23 carreras anotadas y 195 bases totales .

El jugador de 30 años ha tenido participación en 72 juegos, distribuidos principalmente entre el jardín izquierdo y el cuadro interior. En lo que va de la campaña ha disputado encuentros en segunda base (14), tercera base (15), campocorto (17) y jardín izquierdo (26).

Un cierre de agosto en ascenso para Edmundo Sosa

Aunque sus números globales están por debajo de los registrados en 2025, Sosa ha mostrado una mejoría ofensiva en las últimas semanas. En sus últimos siete partidos, batea para .400, producto de ocho hits en 20 turnos, con cuatro carreras anotadas, 10 carreras impulsadas y un OPS de 1.105. En sus últimos 30 encuentros presenta promedio de .239, con 22 imparables, cuatro cuadrangulares y 17 carreras remolcadas.

En sus últimos tres partidos ante St. Louis, Sosa consiguió cuatro hits en ocho turnos, con seis carreras impulsadas, incluyendo las tres producidas por su doble en el noveno episodio donde los Phillies consiguieron remontar y ganar el partido.

En busca de recuperar el nivel de 2025

La producción de Sosa en 2026 contrasta con la que consiguió la temporada anterior. En 2025 estableció marcas personales de 11 jonrones y 39 carreras impulsadas, además de registrar una línea ofensiva de .281/.313/.492 y .807 de OPS en 66 aperturas.

Sosa, quien llegó a Filadelfia en 2022 procedente de los St. Louis Cardinals, suma actualmente 366 hits, 41 jonrones y 183 carreras impulsadas en su carrera de Grandes Ligas, con promedio de .254 y OPS de .714.