Vozinha: ¿Cuándo podría debutar en el Colo Colo?

El debut en Chile del portero mundialista caboverdiano ' Vozinha ' tiene dos fechas tentativas en agosto, y se trataría de un partido de liga o uno de la Copa Chile, según anunció este domingo su club, Colo Colo.

El futbolista, de 40 años, cumplió una semana en el país austral y no fue citado para el partido de este domingo en el que los albos jugaron de visita, fuera de Santiago, ante Unión La Calera y que ganaron por 1-2, alargando a nueve la racha de partidos sin perder.

"Puede ser contra O’Higgins, podrá ser también frente a Unión Española en Copa Chile", declaró el directivo del Cacique Jaime Pizarro previo al inicio del duelo.

Posible estreno de Vozinha

Se trata del domingo 16, cuando Colo Colo juegue ante el cuadro de Rancagua por la fecha 19 del torneo local, o del miércoles 26 frente a los hispánicos en el cierre de la fase de grupos de la Copa Chile, ambos encuentros en el Estadio Monumental.

Los albos ya están clasificados a los octavos de final de la Copa Chile, pero en ese duelo definirá si avanza como primero o segundo de la zona.

"Hay distintos escenarios y bueno, ahí ya es una decisión técnica la que deberá determinar junto con el jugador cuándo son los momentos para poder estar presente", añadió Pizarro.

El guardameta, que arribó la noche del pasado domingo a la capital chilena, cumplió con una copada agenda durante la semana que comenzó el pasado lunes con los exámenes médicos de rigor y la firma de su contrato por seis meses con posibilidad de extenderlo 12 meses más en 2027.

Al día siguiente fue presentado oficialmente y el miércoles en la noche recibió una bienvenida ante la hinchada en el Estadio Monumental.

En medio, realizó varios entrenamientos junto al resto del equipo, bajo las órdenes del entrenador argentino Fernando Ortiz y específicamente del preparador de porteros Martín Gutiérrez.

En el Cacique prepararon un trabajo especial con el arquero africano, que comenzó un acondicionamiento antes de llegar a Chile, pero que tras su participación en el Mundial 2026 había estado de vacaciones.

"Josimar se ha adaptado muy bien al grupo", explicó el pasado viernes el técnico Ortiz quien llama por el nombre de pila a ‘Vozinha’, cuyo registro oficial es: Josimar José Évora Dias.

"A pesar de estar un tiempo inactivo, creo que lo he visto trabajar muy bien, adaptándose a sus compañeros, a la ciudad y todo eso. Ojalá pueda seguir trabajando de la misma manera y competir a la par de sus compañeros lo más pronto posible", aseguró.

El portero durante su paso por el Chaves de Portugal entrenó con el preparador de arqueros José Augusto, quien aseguró a la prensa chilena que el caboverdiano respeta mucho su condición física.

El entrenador físico dijo que 'Vozinha' es "un arquero atrevido y muy creativo" y que tiene grandes condiciones para jugar "abajo del arco", pero que también "puede atajar en un equipo que juega adelantado, domina esos espacios", en declaraciones al diario local El Mercurio.

FUENTE: EFE