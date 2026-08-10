Omar Abdulkadir Artan pitará la final de la Supercopa de Europa tras ser excluido del Mundial 2026

Los últimos 18 meses han marcado un antes y un después en la carrera de Omar Abdulkadir Artan . A sus 34 años, el árbitro somalí ha vivido una meteórica evolución que lo llevó a convertirse en el primer colegiado de Somalia en dirigir una final de la Champions League de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Su crecimiento no se detuvo allí. Artan fue reconocido como Árbitro Masculino del Año 2025 de la CAF y posteriormente recibió la noticia de su selección para formar parte del equipo arbitral de la Copa Mundial de la FIFA 2026 .

Ahora, el colegiado está a punto de escribir otro capítulo histórico: será el primer árbitro no europeo en dirigir una Supercopa de la UEFA.

Para quienes han seguido de cerca su ascenso, la designación no resulta del todo inesperada, aunque representa un reconocimiento de enorme relevancia para el arbitraje africano.

El camino, sin embargo, también tuvo momentos difíciles. Artan no pudo ingresar a Estados Unidos para participar en el Mundial, un duro golpe para quien había trabajado durante años con el objetivo de alcanzar la máxima cita del fútbol internacional.

"Fue un periodo muy duro", reconoció el árbitro. "Cuando llevas muchos años trabajando y se supone que vas a hacer algo, pero finalmente no puedes hacerlo, es muy difícil. Sin embargo, agradezco enormemente todo el apoyo que recibí de personas de todo el mundo. Estoy muy agradecido".

Oportunidad única para pitar la Supercopa de Europa

"Para mí es fantástico que la CAF colabore con la UEFA, la mejor confederación del mundo para los árbitros. El nivel en Europa es excelente y el fútbol que se practica es de altísimo nivel. Creo que los árbitros de la CAF pueden aprender mucho de la UEFA, y viceversa. Es un beneficio mutuo", expresó.

Artan también agradeció la confianza depositada en él para un encuentro de tanta importancia.

"Me siento honrado de haber sido designado para este importantísimo partido. Quiero agradecer efusivamente a la UEFA, al presidente de la CAF y a todos los que forman parte de esta organización", añadió.

La designación del árbitro africano se produjo como parte del memorando de entendimiento firmado a finales de abril entre la UEFA y la CAF, acuerdo que busca fortalecer la cooperación entre ambas confederaciones en diferentes áreas, incluido el arbitraje.

Mientras se prepara para la gran cita europea, Artan ha mantenido su ritmo competitivo dirigiendo encuentros de liga en Somalia. Además, a finales de junio estuvo al frente del partido decisivo por el título de la Premier League de Kuwait, otro momento destacado dentro de una carrera que continúa creciendo a pasos agigantados.

"Los árbitros nos preparamos mucho para conocer a los equipos. Siempre veo jugar a los equipos. Me gusta ver fútbol europeo, pero, independientemente de eso, investigo a fondo cómo juegan, sus comportamientos, sus tácticas y muchas cosas más", explicó.

FUENTE: UEFA