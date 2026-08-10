PSG vs Aston Villa: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la Supercopa de Europa

Este miércoles el PSG , campeón de la UEFA Champions League se mide al Aston Villa, campeón de la Europa League, se enfrentan en la Supercopa de Europa.

El conjunto dirigido por Luis Enrique buscará hacer historia y convertirse en el segundo equipo de la era moderna en conquistar la Supercopa de Europa en temporadas consecutivas. El único que lo ha conseguido hasta ahora es el Real Madrid, que levantó el trofeo en 2016 y 2017.

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El PSG llega como vigente campeón tras superar al Tottenham en una dramática tanda de penaltis en la edición anterior, disputada en Údine, Italia.

Enfrente estará un Aston Villa que llega con la confianza a tope después de una memorable campaña europea. El conjunto inglés conquistó la Europa League tras derrotar al Freiburg en la final disputada en Estambul el pasado mes de mayo, sumando así otro capítulo importante a su historia internacional.

El equipo de Birmingham también sabe lo que significa levantar la Supercopa de Europa. Lo hizo en una ocasión, durante la temporada 1982/83, cuando superó al Barcelona por un marcador global de 3-1 en una eliminatoria disputada a doble partido.

Fecha, hora y dónde seguir la Supercopa de Europa

Fecha: Miércoles 12 de agosto

Hora: 2:00 P.M.

Lugar: Red Bull Arena

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes