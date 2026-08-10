MLB: Miguel Amaya e Iván Herrera con jornada espectacular a la ofensiva

Miguel Amaya e Iván Herrera tuvieron jornada productiva en las Grandes Ligas (MLB) en la victorias de los Cardinals y Cubs respectivamente.

El "Kangri" se fue de 5-2 con 3 producidas y una anotada luego de conectar un HR en el triunfo 10-2 de los Cubs de Chicago ante los Reales de Kansas City.

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Este año batea para .242 con 4 cuadrangulares, 21 remolcadas y .719 de OPS.

Mientras que Iván Herrera se fue de 5-4 con 1 remolcada y una anotada en la victoria 7-4 de los Cardinals ante los Rockies de Colorado.

Este temporada batea para .250 con 13 cuadrangulares, 50 remolcadas, 7 bases robadas y .752 de OPS.

Con esta victoria llegan a la marca de .500 con registro de 59-59 a 15 partidos de la central de la Liga Nacional.