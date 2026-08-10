Serie del Caribe Kids Béisbol -  10 de agosto de 2026 - 10:59

Serie del Caribe Kids 2026: Calendario de Panamá (Federales de Chiriquí) en ronda regular

Repasa el calendario de la novena de Panamá (Federales de Chiriquí) en la fase de grupos en la Serie del Caribe Kids 2026.

Serie del Caribe Kids 2026: Calendario de Panamá (Federales de Chiriquí) en ronda regular
Serie del Caribe Kids 2026: Calendario de Panamá (Federales de Chiriquí) en ronda regularFOTO / PROBEIS

Repasa el calendario de la novena de Panamá (Federales de Chiriquí) en la fase de grupos en la Serie del Caribe Kids 2026 en Nayarit, México.

Los partidos serán transmitidos en vivo por la señal de ÚNICOS.

Calendario de Panamá en la Serie del Caribe Kids 2026

Lunes 10 de agosto

  • República Dominicana vs Panamá a las 4:00 P.M.

Martes 11 de agosto

  • Venezuela vs Panamá a las 2:00 P.M.

Miércoles 12 de agosto

  • Puerto Rico vs Panamá a las 5:00 P.M.

Jueves 13 de agosto

  • Panamá vs México Rojo a las 9:00 P.M.

Viernes 14 de agosto

  • Panamá vs México Verde a las 9:00 P.M.
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