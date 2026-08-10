Serie del Caribe Kids 2026: Calendario de Panamá (Federales de Chiriquí) en ronda regular

Repasa el calendario de la novena de Panamá (Federales de Chiriquí) en la fase de grupos en la Serie del Caribe Kids 2026 en Nayarit, México.
Calendario de Panamá en la Serie del Caribe Kids 2026
Lunes 10 de agosto
- República Dominicana vs Panamá a las 4:00 P.M.
Martes 11 de agosto
- Venezuela vs Panamá a las 2:00 P.M.
Miércoles 12 de agosto
- Puerto Rico vs Panamá a las 5:00 P.M.
Jueves 13 de agosto
- Panamá vs México Rojo a las 9:00 P.M.
Viernes 14 de agosto
- Panamá vs México Verde a las 9:00 P.M.