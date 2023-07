Luis Mejía ha sido cedido al  Racing Club de Montevideo

El onceno de la Unión española hizo oficial el movimiento del experimentado guardameta de 30 años de edad "Manotas" Mejía, luego de no contar con muchos minutos después de su lesión de rotura de su talón de Aquiles.

"Unión Española comunica que ha alcanzado un acuerdo para que Luis Mejía salga a préstamo -hasta final de temporada- a Racing Club de Montevideo. El jugador ha expresado su intención de sumar minutos y nuestra institución ha accedido, entendiendo esta oportunidad en su carrera", compartió el club chileno ene sus redes sociales.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FUEoficial%2Fstatus%2F1684938502822039552&partner=&hide_thread=false Unión Española comunica que ha alcanzado un acuerdo para que Luis Mejía salga a préstamo -hasta final de temporada- a Racing Club de Montevideo.



El jugador ha expresado su intención de sumar minutos y nuestra institución ha accedido, entendiendo esta oportunidad en su carrera. pic.twitter.com/5cs89Gkd9I — Unión Española (@UEoficial) July 28, 2023

El seleccionado nacional panameño solo ha visto acción en 180 minutos desde su regreso a la canchas en abril del presente año 2023 y ahora se abrirá paso nuevamente en Uruguay, fútbol que vio elevar su nivel tanto en Fénix como en Nacional.

Mensaje a la Unión Española

"Muy contento, feliz de poder tener la posibilidad de salir a jugar, es lo que venía necesitando, el club entendió mi postura y la verdad que agradecerles que me den esta oportunidad de salir, tambien a los hinchas que me han apoyado en este año y medio que he estado en el club", señaló.

"Sumamente agradecido también, pasé un rato largo lesionado y siempre estuvieron ahí y bueno espero que sea un hasta pronto y que nos volvamos reencontrar nuevamente", finalizó Luis "Manotas" Mejía.