Marcelo Bielsa no descarta a Suárez y Cavani para Copa América 2024

Marcelo Bielsa no descarta a Suárez y Cavani para Copa América

El entrenador de la selección uruguaya de fútbol, Marcelo Bielsa , dijo el lunes tener más certezas que dudas sobre el plantel para la Copa América 2024 y no descartó convocar a Luis Suárez y a Édinson Cavani, goleadores históricos de la Celeste.

"Pienso que cada posición requiere dos jugadores y yo siempre trato de que haya tres en vez de dos y que la diferencia entre los tres no sea muy grande", explicó, y apuntó que ese objetivo "de algún modo está cubierto".

El DT argentino, que dirige la Celeste desde mayo pasado, dijo que quiere a "los mejores en cada puesto", aunque reconoció que "a veces no necesariamente los mejores son los que más cualidades tienen, sino aquellos que, en el momento de la decisión, están en un buen estado de forma".

También se refirió a la "gran dificultad" de elegir futbolistas en el cierre de la temporada de clubes "porque no es lo mismo competir después de haber jugado 60 partidos en el año que competir con tiempo de preparación, con descanso".

Luis Suárez y Edinson Cavani

Bielsa consideró "prematuro" dar nombres, pero insistió en que Suárez y a Cavani, goleadores históricos de la Celeste, ambos de 37 años, "son convocables para la selección uruguaya".

"Lo contrario sería que yo dijera que a esos dos jugadores no los voy a convocar. Nunca dije eso ni nunca lo voy a decir. Veo todos los partidos, evalúo y tomo decisiones", afirmó, y subrayó: "No hay ningún partido de Suárez y Cavani que yo no haya visto".

Cavani (Boca Juniors, ARG) nunca fue citado en la era Bielsa, a diferencia de Suárez (Inter de Miami, USA), quien fue llamado para los partidos de noviembre de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026.

Cuando faltan menos de tres meses para la Copa América, el Uruguay de Bielsa no pudo celebrar tras los amistosos de la fecha FIFA de marzo: empató 1-1 con País Vasco, y perdió 2-1 ante Costa de Marfil, el actual campeón africano.

FUENTE: AFP