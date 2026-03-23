Coclé vs Colón: Fecha, hora y dónde ver en el Béisbol Mayor 2026

La novena de Colón recibirá a Coclé en un choque de alto nivel de la jornada 9 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, dedicado al "Line Up de Estrellas" (Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís).
Por su parte, los "Beep Beep" en los últimos cinco encuentros acumulan tres victorias y dos derrotas. En su último choque cayeron por pizarra de 5-4 ante Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera.
COCLÉ VS COLÓN: FECHA, HORA Y DÓNDE VER JORNADA 9 DEL BÉISBOL MAYOR 2026
- Fecha: Lunes, 23 de marzo de 2026
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Estadio Roberto Mariano Bula
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes