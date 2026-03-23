BEISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  23 de marzo de 2026 - 10:55

Coclé vs Colón: Fecha, hora y dónde ver en el Béisbol Mayor 2026

Repasa todos los detalles del duelo que tendrá Colón ante Coclé en la jornada del lunes en el Béisbol Mayor 2026.

Coclé vs Colón: Fecha

Coclé vs Colón: Fecha, hora y dónde ver en el Béisbol Mayor 2026

FOTO: CORRECAMINOS DE COLÓN

La novena de Colón recibirá a Coclé en un choque de alto nivel de la jornada 9 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, dedicado al "Line Up de Estrellas" (Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís).

Los coclesanos tienen tres derrotas consecutivas, donde destacan tres blanqueadas y 25 episodios sin anotar carreras. En la fecha 7, cayeron por abultamiento de carreras en 8 episodios (10-0) frente a Panamá Metro en el Estadio Nacional Rod Carew.

Por su parte, los "Beep Beep" en los últimos cinco encuentros acumulan tres victorias y dos derrotas. En su último choque cayeron por pizarra de 5-4 ante Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera.

COCLÉ VS COLÓN: FECHA, HORA Y DÓNDE VER JORNADA 9 DEL BÉISBOL MAYOR 2026

  • Fecha: Lunes, 23 de marzo de 2026
  • Hora: 7:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Roberto Mariano Bula
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes
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