Coclé vs Colón: Fecha, hora y dónde ver en el Béisbol Mayor 2026 FOTO: CORRECAMINOS DE COLÓN

La novena de Colón recibirá a Coclé en un choque de alto nivel de la jornada 9 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, dedicado al "Line Up de Estrellas" (Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís).

Los coclesanos tienen tres derrotas consecutivas, donde destacan tres blanqueadas y 25 episodios sin anotar carreras. En la fecha 7, cayeron por abultamiento de carreras en 8 episodios (10-0) frente a Panamá Metro en el Estadio Nacional Rod Carew.

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