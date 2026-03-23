Selección de Panamá llega a Durban y se prepara para amistoso

La Selección de Panamá inició su arribo a la ciudad de Durban, en la República de Sudáfrica, con la llegada del primer grupo de jugadores convocados para la presente fecha FIFA.

Panamá se prepara para disputar dos partidos amistosos como visitante frente a la selección de Sudáfrica, los días 27 y 31 de marzo, en dos encuentros que forman parte de la preparación de ambos equipos con miras a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este lunes, se reportaron cinco nuevos jugadores al hotel de concentración en Durban, sede del equipo para el primer encuentro internacional.

Los cinco jugadores que se reportaron este lunes al hotel de concentración fueron los defensores Roderick Miller, José Córdoba y Eric Davis, junto a los volantes Cristian Martínez y Yoel Bárcenas.

Estos cinco jugadores se unieron al primer grupo de seleccionados nacionales, que se instalaron en la concentración desde el pasado fin de semana, junto al entrenador Thomas Christiansen y miembros de su staff.

Los primeros de la selección de Panamá en reportarse

Los primeros jugadores en reportarse a la concentración fueron Amir Murillo, Orlando Mosquera, Luis Mejía y Cecilio Waterman.

Este primer grupo de jugadores realizó este lunes una sesión de gimnasio en el hotel de concentración, como parte del plan de trabajo previsto por el preparador físico Christian Beguer y el fisioterapeuta Juan Carlos Andrión, para iniciar la preparación física y fase de recuperación, luego de viajar.

Fue una sesión de gimnasio, de una hora de duración, dividida en dos grupos de jugadores, todo destinado a aliviar las cargas producto de los viajes.

El resto de los jugadores convocados se estarán incorporando en los próximos días, conforme al itinerario previsto, hasta completar este miércoles el grupo de 23 jugadores convocados.

Se seguirán uniendo protagonistas

Se espera que, para mañana, martes se reporten 11 nuevos jugadores a la concentración para completar un total de 20 convocados, en lo que será el primer entrenamiento en cancha para el elenco nacional.

El entrenamiento de mañana está programado para las 6:00 p.m. hora local (11:00 a.m. hora de Panamá) en las instalaciones del Sugar Ray Xulu Stadium, sede de entrenamiento de la pasada Copa del Mundo 2010.

En el caso de Sudáfrica, el rival del onceno panameño se mantendrá entrenando en la ciudad de Pretoria en Johannesburgo, sede de su centro de trabajo y no será hasta el jueves cuando viajen a Durban para alistar todo de cara al primer encuentro internacional.Ya para el miércoles, se tiene estipulado que el equipo entrene con el grupo completo de 23 jugadores, todos ya listos para los dos partidos de fecha FIFA.

En el caso de Sudáfrica, el rival del onceno panameño se mantendrá entrenando en la ciudad de Pretoria en Johannesburgo, sede de su centro de trabajo y no será hasta el jueves cuando viajen a Durban para alistar todo de cara al primer encuentro internacional.

El primer encuentro entre los Bafana Bafana y Panamá se jugará en el Moses Mabhida Stadium, desde las 7:00 p.m. hora local (12:00 p.m. hora de Panamá).

Mientras que el segundo amistoso se jugará el 31 de marzo en el DHL Stadium, en Ciudad del Cabo, a las 12:30 p.m. hora de Panamá.