NBA: Estrella de OKC Jalen Williams volverá ante Sixers

Según los informes, se espera que Jalen Williams, alero de los Oklahoma City Thunder de la NBA , regrese a la alineación del equipo esta noche contra los Philadelphia 76ers.

Según Shams Charania de ESPN , Williams jugará contra Filadelfia tras perderse los últimos 16 partidos por una lesión en el tendón de la corva . Hasta esta tarde, no figuraba en el informe oficial de lesiones de la NBA.

La temporada pasada, Williams fue All-Star, seleccionado para el tercer equipo All-NBA y para el segundo equipo All-Defense, y ayudó a Oklahoma City a ganar el campeonato.

Esta temporada, Williams solo ha podido jugar 26 partidos debido a diversas lesiones. Primero se lesionó el tendón de la corva durante el partido del Thunder contra el Heat el 17 de enero, al agarrarse la pierna tras intentar atrapar un pase complicado en el segundo cuarto. Posteriormente, Williams fue descartado y se perdió 10 partidos consecutivos.

Se perdió los primeros 19 partidos de la temporada mientras se recuperaba de una cirugía de muñeca a la que se sometió fuera de temporada para reparar un ligamento desgarrado que lo aquejó durante la racha en la que la franquicia ganó el título de la NBA.

Esta temporada, Williams promedia 17,5 puntos, 4,7 rebotes y 5,4 asistencias por partido, con un porcentaje de acierto en tiros de campo del 47,9%.

FUENTE: NBA