Béisbol Mayor 2026: Colón ganó duelo ante Coclé con un brillante Omar Ortega con el "madero"

La novena de Colón superó por pizarra de 4-3 a Coclé en un cerrado duelo en la jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 desde el nuevo Estadio Mariano Bula.

Un duelo de pitcheo entre el ganador del partido Carlos Rodríguez y Darío Agrazal Jr, pero con un brillante pelotero que a pesar de eso se destacó en el cajón de bateo, el jardinero Omar Ortega, quien se fue de 3-2, con 2 remolcadas, uno de sus imparables un triple a la hora buena.

Veraguas gana en casa y sigue en la cima en el Béisbol Mayor 2026

La novena de Veraguas se llevó el triunfo en el Omar Torrijos por pizarra de 1-0 ante Bocas del Toro, un cara a cara que se decidió con un cuadrangular solitario de José Mordock.

Triunfo "Metrillo"

Panamá Metro venció por pizarra de 7-4 a Panamá Este, con un oportuno Eduardo Thomas, que sonó de 3-2, con 2 carreras empujadas, mientras que en la lomita Hugo Villalobos ganó el juego en la lomita, con trabajo de 2.1 episodios como relevista.

Los "Vaqueros" dominaron en su escenario

Liderados por un gran Jean Rodríguez en el cajón de bateo, Panamá Oeste le ganó duelo a Darién por 11-5 en jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Rodríguez se fue de 3-2, con 2 anotadas y 4 remolcadas.

Chiricanos ganan cerrado juego en casa

Con pizarra de 2-1, Chiriquí pudo acreditarse la victoria ante Los Santos, con Gilberto Chu entrando como relevo para ganar el partido, tras su trabajo de 3.0 entradas de 1 solo hit.

La ofensiva fue liderada por el primer bate Iraj Serrano, que se fue de 4-3, también Arturo Andrades de 1-1, con 1 empujada y Carlos Quirós, que también empujó carrera, con un 3-1 en el cajón de bateo.

Gran victoria de Herrera

La tropa herrerana superó en su casa 11-3 a Chiriquí Occidente, en un duelo con gran despliegue ofensivo en su casa, para sumar su cuarta victoria en el torneo de Béisbol Mayor 2026.