MLB: José Caballero en el roster de los Yankees para el Opening Night

Faltan menos de tres días para que los Yankees de Nueva York del panameño José Caballero se reúnan en la línea de primera base del Oracle Park en San Francisco, listos para comenzar la temporada 2026 de las Grandes Ligas (MLB) en la noche inaugural contra los Gigantes.
¿Dónde ver el partido inaugural de los Yankees?
Los Giants recibirán a los Yankees el miércoles 25 de marzo como parte de la noche inaugural de la MLB (7:05 pm). Este partido, único entre dos franquicias históricas, se transmitirá por Netflix, marcando el primer partido de temporada regular de las Grandes Ligas en la plataforma de streaming. Netflix también transmitirá la Noche Inaugural de la MLB para las temporadas 2027 y 2028.
Roster de los Yankees para la temporada 2026 de la MLB
- Receptores: Austin Wells, JC Escarra
- Primera base: Paul Goldschmidt y Ben Rice
- Segunda base: Jazz Chisholm Jr.
- Campocorto: José Caballero
- Tercera base: Ryan McMahon
- Jardineros: Cody Bellinger , Trent Grisham y Aaron Judge
- DH: Giancarlo Stanton
- Utilitys: Randal Grichuk y Amed Rosario.
- Lanzadores abridores (5): Max Fried , Luis Gil , Cam Schlittler , Will Warren y Ryan Weathers
- Lanzadores de relevo (8): David Bednar , Jake Bird , Paul Blackburn , Fernando Cruz , Camilo Doval , Brent Headrick , Tim Hill y Ryan Yarbrough.
FUENTE: MLB