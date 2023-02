Emily Cedeño, ejemplo de lucha y entrega para las nuevas generaciones

Emily Cedeño habló para RPCT.COM sobre su historia, sus inicios como futbolista y del motor que impulsa su carrera.

"Empecé a jugar desde los 3 años, cuando tenía 6 años ya pertenecía a un equipo de futsal, de ahí me formé y jugada basquetbol tambien y mi mamá me dijo que tenia que decidir si basquetbol o futbol, dije que fútbol. De ahí una compañera me dijo que fuera a un equipo para fútbol once. a los 13, 14 años hice mi primera visoria, la primera no quede y al año siguiente quedé por primera vez en una sub-15", mencionó la jugadora de la selección de Panamá.

Un apoyo incondicional

"Mis papas siempre me apoyaron, les gusta y están orgullosos de mí", Cedeño tambien recordó algunas de la palabras de sus padres en sus inicios como futbolista. "Que cumpliera mis sueños, que trabaje fuerte".

"La verdad que con las oportunidades que se me están dando ahorita mismo, siento que mi sueño de niña lo estoy cumpliendo ahora que tengo 19 años", destacó la joven jugadora de 19 años de edad.

Orgullo panameño, de Chiriquí a buscar el sueño a Nueva Zelanda

"Siempre mi mamá estuvo cuando era menor de edad y ahora siempre trato de sobrellevar eso de que ellos estén allá y yo acá en Panamá".

"Siento que puedo ser un ejemplo para los niños más pequeños o niñas más pequeñas para que cumplan sus sueños y si se lo proponen con la ayudad de Dios toto puede ser posible", finalizó.

EMILY CEDEÑO ORGULLO PANAMEÑO

Panamá femenina iniciará su camino en el Repechaje femenino en Nueva Zelanda el domingo 19 desde las 12: A.M, primer reto en busca del sueño de clasificar al Mundial femenino 2023.