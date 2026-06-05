Selección de Panamá: Posible alineación de Thomas Christiansen vs Bosnia y Herzegovina

La Selección de Panamá tendrá su último partido previo al Mundial 2026 cuando se enfrente a Bosnia y Herzegovina en el Energize Park.

Para este compromiso se espera que Thomas Christiansen apunte a un once inicial muy cercano a lo que se vería en el debut mundialista ante Ghana. Aún en dudas se mantienen Adalberto Carrasquilla y Aníbal Godoy que se unió a la selección en St. Louis.