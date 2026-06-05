Selección de Panamá: Posible alineación de Thomas Christiansen vs Bosnia y Herzegovina

La Selección de Panamá tendrá su último partido previo al Mundial 2026 cuando se enfrente a Bosnia y Herzegovina en el Energize Park.
Panamá viene de caer ante Brasil 6-2 y vencer a República Dominicana 4-2 en la despedida en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
Posible alineación de la Selección de Panamá ante Bosnia y Herzegovina
- Orlando Mosquera
- Michael Amir Murillo
- Edgardo Fariña
- José Córdoba
- Andrés Andrade
- César Blackman
- Carlos Harvey
- Cristian Martínez
- Édgar Yoel Bárcenas
- Ismael Díaz
- José Fajardo