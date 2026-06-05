MAREA ROJA Marea Roja -  5 de junio de 2026 - 18:41

Selección de Panamá: Posible alineación de Thomas Christiansen vs Bosnia y Herzegovina

La Selección de Panamá tendrá su último partido previo al Mundial 2026 cuando se enfrente a Bosnia y Herzegovina en el Energize Park.

Selección de Panamá: Posible alineación de Thomas Christiansen vs Bosnia y Herzegovina

Selección de Panamá: Posible alineación de Thomas Christiansen vs Bosnia y Herzegovina

EFE/ André Coelho

La Selección de Panamá tendrá su último partido previo al Mundial 2026 cuando se enfrente a Bosnia y Herzegovina en el Energize Park.

Para este compromiso se espera que Thomas Christiansen apunte a un once inicial muy cercano a lo que se vería en el debut mundialista ante Ghana. Aún en dudas se mantienen Adalberto Carrasquilla y Aníbal Godoy que se unió a la selección en St. Louis.

Panamá viene de caer ante Brasil 6-2 y vencer a República Dominicana 4-2 en la despedida en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Posible alineación de la Selección de Panamá ante Bosnia y Herzegovina

  • Orlando Mosquera
  • Michael Amir Murillo
  • Edgardo Fariña
  • José Córdoba
  • Andrés Andrade
  • César Blackman
  • Carlos Harvey
  • Cristian Martínez
  • Édgar Yoel Bárcenas
  • Ismael Díaz
  • José Fajardo
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