Michael Amir Murillo dedicó el triunfo a los fanaticos panameños por lo ocurrido en los últimos meses

Michael Amir Murillo fue el autor de la asistencia en el primer tanto de José Fajardo en la victoria ante Curazao en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF.

"Tuve la dicha de darle la asistencia, otra más a Fajardo y que nos diera la ventaja en el partido y poder sacar el resultado que queríamos", señaló.

Sobre el partido indicó: "La intensidad de nosotros, tuvimos una mejor actitud que el rival, ellos se conformaban con el empate, porque parecía lo que querían, que no le marcáramos goles y al final pudimos marcar los dos goles que necesitábamos y nos dieron la tranquilidad para clasificar".

Sobre los próximo compromisos dijo que era el objetivo, que querían llegar para seguir compitiendo para dejar a Panamá en alto.

"Gracias, era lo que queríamos, darle esa alegría por todo lo que hemos pasado en los últimos meses", sentenció el defensor del Besiktas.