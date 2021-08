"He tenido un bajón y quiero regresar al Fidel de antes", Fidel Escobar

"Después de meses de para por mi última lesión me siento bien fortaleciendo, físicamente estoy bien. Jugamos un amistoso, aveces de pivote, aveces de central pero más como pivote y me estoy sintiendo mejor en esa posición", expresó el jugador.

El 'Comandante' dijo que estuvo pendiente de todo lo que ocurrió en Copa Oro 2021 y que cuando vio la lesión de su compatriota Andrés Andrade no pensó en viajar con la selección de Panamá, pensó en recuperarse primero.

"Pensé en mi recuperación para entrenar con el equipo, ganarme mi puesto e ir con la selección. He tenido comunicación con el míster, me ha preguntado como voy con mi recuperación. Yo no puedo obligar al míster a que me ponga a jugar de 5, él decide y yo jugaré donde me diga", mencionó con respecto a la posición que desempeñaría de estar en la octagonal de Concacaf.

Escobar está convencido que Panamá tiene todo para clasificarse de manera directa al Mundial de Catar 2022.

"Panamá tiene equipo para ir al próximo mundial de manera directa. Nosotros tenemos grandes jugadores y tenemos que empezar con el pie derecho y tenemos que empezar con el pie derecho, se que nos tocan buenos partidos afuera y en casa y los que llamen deben estar no al 100, si no al 200%", comentó el defensor.

Para concluir, Escobar también se refirió al alto nivel que se está jugando en la Liga Smartbank y que esto es beneficioso para él y recuperar su ritmo.

Fidel Escobar volvió a ver minutos hace dos semanas, con la camiseta del Alcorcón luego de la lesión que sufrió el pasado mes de mayo con el equipo español en la Jornada 40.