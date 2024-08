"Inicié el torneo bien, las cosas se me están dando, el equipo me apoya de la mejor manera", dijo Joel Guevara sobre su llamado a la Selección de Panamá Sub-23 que inició entrenamientos en el COS Sports Plaza bajo la atenta mirada de Thomas Christiansen .

Llamado a la Selección de Panamá

"No me lo esperaba, me lo dijeron ayer antes del partido, me sentí contento, el grupo me felicitó y vengo a dar lo mejor de mí", expresó el mediocampista luego del entrenamiento".