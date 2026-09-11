Selección de Panamá: Christian Beguer se despide tras seis años

"En julio finalizó mi contrato con la Federación y hoy siento que ha llegado el momento de despedirme de un lugar que durante todos estos años he sentido como mi casa", dijo Christian Beguer en su adiós a la Selección de Panamá .

"Me voy con el orgullo de haber formado parte de un proceso que ha permitido a Panamá seguir creciendo y compitiendo cada vez más cerca de los mejores. En el camino conseguimos ser subcampeones de la Nations League y de la Copa Oro, vivimos noches que quedarán para siempre en nuestra memoria y alcanzamos el gran objetivo de clasificar a Panamá para el Mundial de 2026".

Durante estos años hemos trabajado para construir algo. Una identidad, Una manera de jugar, de competir, de entrenar y de entender lo que significa representar a Panamá. Intentamos que cada jugador que llegara a la Selección entendiera que ponerse esta camiseta significaba mucho más que jugar un partido, y todo a base de trabajo y dedicación.

Agradecimiento

"Quiero agradecer a todas las personas con las que he compartido este camino. Al cuerpo técnico, compañeros y trabajadores de la Federación que estuvieron a mi lado durante estos seis años. A todos aquellos que, desde su parcela, ayudaron cada dia a que la Selección pudiera crecer y situarla en el escaparate mundial de las mejores selecciones".

"También quiero dar las gracias a Panamá, su afición y a su gente por el cariño que siempre he recibido y por todas las muestras de afecto hacia mi y mi familia".