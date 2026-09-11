MLB MLB -  11 de septiembre de 2026 - 16:58

¿Qué sucede con José Caballero y los Yankees?

José Caballero vuelve a ser banca con los Yankees en dos partidos consecutivos en las Grandes Ligas.

¿Qué sucede con José Caballero y los Yankees?

¿Qué sucede con José Caballero y los Yankees?

FOTO / YANKEES

Los Yankees de Nueva York se enfrentarán a los Mets en las acciones de las Grandes Ligas pero con el panameño José Caballero nuevamente en la banca, en su segundo juego consecutivo.

José Caballero se encuentra en una mala racha en ofensiva, en su último partido con los Yankees se fue de 3-0 ante los Rockies y en defensiva jugó la segunda base y en juegos anteriores entraba desde el banco contra los Padres.

José Caballero en mala racha con los Yankees

El último imparable de Chema fue el pasado miércoles 2 de septiembre contra los Angels en la victoria 6-3 de los Yankees, donde se fue de 4-1 con una anotada y jugando en el campo corto.

La situación de Chema Caballero peligra por el buen momento de Anthony Volpe que bateó un Grand Slam contra los Rockies.

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