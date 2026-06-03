Kadir Barría sobre su gol en el Rommel: "Siempre lo soñé con el estadio lleno"

Kadir Barría se estrenó con gol en el Estadio Rommel Fernández, anotando su segundo gol con la Selección de Panamá.

"Fue muy bello, esa emoción y saber que el pueblo panameño reconoce el esfuerzo que yo hago, las ganas y el fútbol que yo hago, fue muy lindo como siempre lo soñé con el estadio lleno y aquí en el Rommel y que más lindo que en una despedida", expresó Kadir.

El delantero del Botafogo añadió: "Me siento muy feliz de ser parte, aunque no esté en los 26 la verdad estoy feliz de que el entrenador me tomara en cuenta entre los 29, estoy feliz, es una experiencia para mi muy bella y la voy a disfrutar cada momento, cada segundo, siempre aprendo en cada momento algo de cada uno, una experiencia de cara al futuro".

Más reacciones de Kadir Barría

"Me dice que juegue, que disfrute, no me desenfoque, uno tiene que hacer el trabajo que el pide, entré hice lo que el pidió", dijo sobre las indicaciones de Thomas Christiansen.

Sobre los otros delanteros dijo que lo apoyan y le dan ese aprendizaje, porque son mayores que él, además lo ve como unos padres, que le envían mensajes.

"El grupo está para más, y vamos al Mundial a hacer historia y lo que viene más adelante lo decidirá el profe", finalizó Barría.