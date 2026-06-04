Selección de Panamá: Jiovany Ramos quiere hacer historia en el Mundial 2026

Jiovany Ramos, defensor de la Academia Puerto Cabello de la Primera División de Venezuela, conversó en zona mixta después de ser titular en la victoria de la selección de Panamá 4-2 sobre República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández.
"Somos un grupo sano y sabemos que aquí se viene a competir. Gracias a Dios todos estamos con salud para darle ese dolor de cabeza al entrenador que decide quién juega", añadió.
¿Qué viene para la selección de Panamá?
Tras el compromiso frente a República Dominicana, la selección se trasladará el 4 de junio a St. Louis, Missouri, donde realizará su última escala antes de instalarse en su campamento base en Toronto, Canadá.
Ya en St. Louis, el conjunto nacional afrontará su último amistoso de preparación el sábado 6 de junio ante Bosnia y Herzegovina en el Energizer Park.