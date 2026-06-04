Selección de Panamá: Jiovany Ramos quiere hacer historia en el Mundial 2026

Jiovany Ramos , defensor de la Academia Puerto Cabello de la Primera División de Venezuela, conversó en zona mixta después de ser titular en la victoria de l a selección de Panamá 4-2 s obre República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández.

"Todos estamos trabajando para llegar de la mejor manera porque queremos hacer historia en el Mundial", dijo el zaguero de 29 años de edad sobre la competencia y el nivel que existe en zona defensiva de cara al Mundial 2026 .

"Somos un grupo sano y sabemos que aquí se viene a competir. Gracias a Dios todos estamos con salud para darle ese dolor de cabeza al entrenador que decide quién juega", añadió.

¿Qué viene para la selección de Panamá?

Tras el compromiso frente a República Dominicana, la selección se trasladará el 4 de junio a St. Louis, Missouri, donde realizará su última escala antes de instalarse en su campamento base en Toronto, Canadá.

Ya en St. Louis, el conjunto nacional afrontará su último amistoso de preparación el sábado 6 de junio ante Bosnia y Herzegovina en el Energizer Park.