César Samudio explicó el motivo de su cambio vs República Dominicana

Tras pedir el cambio en la victoria de la selección de Panamá 4-2 sobre República Dominicana , el guardameta César Samudio dejó claro que no sufre ninguna lesión grave que ponga en riesgo su participación en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

¡Calambre en la pantorrilla! César Samudio explica el motivo de su sustitución en el choque República Dominicana. #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/qaRyX0asKx

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"Solo fue como un calambre en las dos pantorrillas, quizás producto de la humedad , pero ya lo venía sintiendo cuando le dí un pase a Gasper”, dijo Samudio en zona mixta.

El portero del Club Deportivo Marathón de la Liga Nacional de Honduras, señaló que no arriesgó y pidió el cambio para prevenir.

"Le dije al profe que hiciera el cambio solo por precaución, pero estamos bien gracias a Dios", añadió.

"Sabemos que Mejía está tocado, ojalá se recupere completamente y lo importante es que tenemos opciones para cubrir esa posición, teniendo en cuenta que la competencia con "Kuty" Mosquera es muy sana", finalizó el futbolista de 32 años de edad.

Samudio, quien figura en la convocatoria como el tercer portero detrás de Orlando Mosquera y Luis Mejía, fue titular y jugó 64' minutos.

¿Qué viene para la selección de Panamá?

Tras el compromiso frente a República Dominicana, la selección se trasladará el 4 de junio a St. Louis, Missouri, donde realizará su última escala antes de instalarse en su campamento base en Toronto, Canadá.

Ya en San Luis, el conjunto nacional afrontará su último amistoso de preparación el sábado 6 de junio ante Bosnia y Herzegovina en el Energizer Park.