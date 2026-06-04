| RPC TV Panamá
MAREA ROJA Mundial 2026 -  4 de junio de 2026 - 07:32

César Samudio explicó el motivo de su cambio vs República Dominicana

El guardameta César Samudio destacó que no sufrió ninguna lesión grave en el amistoso contra República Dominicana.

César Samudio explicó el motivo de su cambio vs República Dominicana

César Samudio explicó el motivo de su cambio vs República Dominicana

Foto: FPF

Tras pedir el cambio en la victoria de la selección de Panamá 4-2 sobre República Dominicana, el guardameta César Samudio dejó claro que no sufre ninguna lesión grave que ponga en riesgo su participación en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2062396758697648249?s=20&partner=&hide_thread=false

"Solo fue como un calambre en las dos pantorrillas, quizás producto de la humedad , pero ya lo venía sintiendo cuando le dí un pase a Gasper”, dijo Samudio en zona mixta.

El portero del Club Deportivo Marathón de la Liga Nacional de Honduras, señaló que no arriesgó y pidió el cambio para prevenir.

"Le dije al profe que hiciera el cambio solo por precaución, pero estamos bien gracias a Dios", añadió.

"Sabemos que Mejía está tocado, ojalá se recupere completamente y lo importante es que tenemos opciones para cubrir esa posición, teniendo en cuenta que la competencia con "Kuty" Mosquera es muy sana", finalizó el futbolista de 32 años de edad.

Samudio, quien figura en la convocatoria como el tercer portero detrás de Orlando Mosquera y Luis Mejía, fue titular y jugó 64' minutos.

¿Qué viene para la selección de Panamá?

Tras el compromiso frente a República Dominicana, la selección se trasladará el 4 de junio a St. Louis, Missouri, donde realizará su última escala antes de instalarse en su campamento base en Toronto, Canadá.

Ya en San Luis, el conjunto nacional afrontará su último amistoso de preparación el sábado 6 de junio ante Bosnia y Herzegovina en el Energizer Park.

En esta nota:
Seguir leyendo

Selección de Panamá: ¿Cuáles son los descartados vs República Dominicana?

Selección de Panamá y las novedades en el once vs República Dominicana

Mundial 2026: Conoce a Graham Potter, DT de la selección de Suecia

Recomendadas

Últimas noticias