¿Habrá reemplazo para Samir Ramírez?

"El reglamento no lo permite. Hay que dar una lista de 23 jugadores 48 horas antes y hoy me ha llegado la sorpresa de que no se puede inscribir un jugador nuevo cuando hay una lesión certificada, en la octagonal sí que se podía hacer, pero en la Nations League no se puede".