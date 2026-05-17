¡Preocupación en Brasil! Vinícius Jr, sustituido tras pedir el cambio por molestias

El brasileño Vinícius Jr , delantero del Real Madrid , dejó el terreno de juego en el partido ante el Sevilla en el minuto 77 tras pedir el cambio por notar molestias en la pierna derecha.

El ‘7’ madridista, autor del 1-0 en el partido que se disputa en el Sánchez Pizjuán, no pudo completar el encuentro y en el banquillo se colocó hielo en la tibia.

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Vinicius y unas pequeñas molestias

Cambio tras el que su técnico, Álvaro Arbeloa, tranquilizó sobre el estado de salud de 'Vini': “Son solo molestias y nada de que preocuparse", señaló.

Por ello, Vinícius, salvo contratiempo de última hora, formará parte de la lista de convocados para el Mundial que hará pública este lunes el seleccionador brasileño Carlo Ancelotti.

FUENTE: EFE