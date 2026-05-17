LALIGA Fútbol Internacional -  17 de mayo de 2026 - 14:27

¡Preocupación en Brasil! Vinícius Jr, sustituido tras pedir el cambio por molestias

El extremo brasileño Vinícius Jr fue sustituido tras pedir el cambio por molestias en el choque ante el Sevilla.

¡Preocupación en Brasil! Vinícius Jr

¡Preocupación en Brasil! Vinícius Jr, sustituido tras pedir el cambio por molestias

FOTO: EFE/José Manuel Vidal

El brasileño Vinícius Jr, delantero del Real Madrid, dejó el terreno de juego en el partido ante el Sevilla en el minuto 77 tras pedir el cambio por notar molestias en la pierna derecha.

El ‘7’ madridista, autor del 1-0 en el partido que se disputa en el Sánchez Pizjuán, no pudo completar el encuentro y en el banquillo se colocó hielo en la tibia.

Vinicius y unas pequeñas molestias

Cambio tras el que su técnico, Álvaro Arbeloa, tranquilizó sobre el estado de salud de 'Vini': “Son solo molestias y nada de que preocuparse", señaló.

Por ello, Vinícius, salvo contratiempo de última hora, formará parte de la lista de convocados para el Mundial que hará pública este lunes el seleccionador brasileño Carlo Ancelotti.

FUENTE: EFE

En esta nota:
Seguir leyendo

Virginia Fonseca anuncia separación de Vinícius Jr

Real Madrid: Vini Jr lidera XI para enfrentar al Real Oviedo en LaLiga

Mundial 2026: Jugadores destacados de la Selección de Brasil

Recomendadas

Últimas noticias