Conor McGregor regresará a la UFC para enfrentar a Max Holloway

El irlandés Conor McGregor regresará a las peleas este verano, cinco años después de su último combate, para enfrentarse a Max Holloway el 11 de julio en Las Vegas.
McGregor, de 37 años, no compite desde 2021, cuando peleó contra Dustin Poirier.
El irlandés perdió esa pelea por nocaut técnico y se fracturó una pierna en el primer asalto.
McGregor y Holloway protagonizarán una reedición de la pelea de 2013, en el evento UFC Fight Night 26 de Boston, ganada por el irlandés por decisión unánime.
FUENTE: EFE