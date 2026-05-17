Chankas CYC de Abdiel Ayarza le ganó a Moquegua y se mantiene en la pelea por el título en Perú

Chankas CYC de Abdiel Ayarza venció este domingo por 1-0 a Moquegua y mantuvo sus opciones de pelear con Alianza Lima por el título del Torneo Apertura peruano a falta de dos jornadas para la finalización de la primera parte de la Liga 1 de este año.

El equipo de la ciudad sur andina de Andahuaylas alcanzó 33 puntos gracias a un triunfo sellado con una anotación del delantero nacional Oshiro Takeuchi cuando finalizaba el primer tiempo.

Con el resultado, los granates mantuvieron sus opciones de retar a Alianza en la disputa por el título del Apertura, ya que ambos equipos chocarán el próximo sábado en Lima, en un partido de la penúltima jornada.

Alianza consolidó el sábado pasado su liderato con 36 unidades tras vencer por 0-1 a Cienciano con un gol del lateral Marco Huamán.

Cienciano se mantuvo en el tercer puesto, aunque ahora a 5 puntos del líder, mientras que el campeón Universitario de Deportes perdió todas sus opciones al caer por 0-1 ante el colista Atlético Grau.

Acción panameña en triunfo de Chankas CYC

El panameño Abdiel Ayarza vio acción entrando de cambio en el 63' del partido en sustitución de Jarlín Quintero.

La U quedó con 25 puntos al término de la dirección interina del nacional Jorge Araujo, que desde este sábado fue reemplazado por el argentino Héctor Cúper con la misión de recuperar al equipo para el Torneo Clausura y mantener sus opciones en la Copa Libertadores.

Sporting Cristal cayó por 3-1 en su visita a Cajamarca, con lo que descendió a la duodécima posición, con 16 unidades y solo una por encima de la zona de descenso.

Melgar goleó por 4-1 a Sport Huancayo, con dos goles del argentino Bernardo Cuesta, uno de su compatriota Lautaro Guzmán y otro del uruguayo Nicolás Quagliata, y Alianza Atlético venció como visitante por 0-2, a Juan Pablo II College con un gol del delantero ecuatoriano Cristian Penilla.

En los otros partidos de la jornada, ADT venció por 2-0 a Comerciantes Unidos, Sport Boys por 1-0 al Cusco y Deportivo Garcilaso por 2-0 a UTC.

FUENTE: EFE