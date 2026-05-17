Kadir Barría asiste en triunfo de Botafogo ante Corinthians

El delantero panameño Kadir Barría fue titular y asistió en el triunfo del Botafogo ante Corinthians por marcador de 3-1 en el fútbol brasileño.

Los locales lograron abrir el marcador con un gol de camerino al minuto 3' de Arthur Cabral, para poner el primero en el Estádio Nilton Santos.

Asistencia de Kadir Barría

Barría, de 18 años tomó la pelota y se la cedió a Arthur Cabral sobre el minuto 31' para que el atacante brasileño de 28 años de edad sacara un potente remate de pierna derecha, para poner el segundo de su equipo de una gran forma, luego de haber sufrido la anotación de la visita al 10' con Rodrigo Garro.

Con el partido en en ventaja de 2-1 el panameño Kadir Barría salió de cambio en el inicio del segundo tiempo, para darle paso a Kauan Toledo.

El definitivo 3-1 llegó con Arthur Cabral al minuto 69' del partido, para así sumar 3 puntos más en la competición brasileña, llegando a 21 puntos.