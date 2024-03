Marta Cox se pronuncia y Manuel Arias se disculpa

Comunicado de Marta Cox

La noche de este jueves, la jugadora panameña, quien milita en el fútbol mexicano, emitió un comunicado de prensa.

"Personalmente, considero que hubo palabras para describirme que desde luego me hirieron y que fueron inesperadas. Aprovecho este espacio para resaltar que, si este tipo de situaciones se vuelven una constante, no regresaré a defender los colores de la selección de Panamá", dice parte del comunicado publicado por Marta Cox.

MARTA COX t_20240307_220802648.jpg Comunicado de Marta Cox

Manuel Arias se disculpa con Marta Cox

Minutos después de que la jugadora panameña publicara este comunicado, Manuel Arias, presidente de la Fepafut, hizo lo propio.

En la nota divulgada a través de sus cuentas de redes sociales, Arias expresó sus disculpas hacia Marta Cox.

MANUEL ARIAS FEPAFUT t_20240307_220721701.jpg Comunicado de Manuel Arias

"A través de esos 20 años, Marta, he reído contigo, he llorado contigo. Me he enorgullecido de tus éxitos y he estado para apoyarte en los malos momentos.

Una vez más, pido disculpas por haberte herido. Jamás fue mi intención ni degradarte ni discriminarte. Y menos ser yo la persona que te aparte de ser miembro de la Selección femenina de Panamá. ¿Quién soy yo para hacerlo? Si el fútbol femenino, para mí, en Panamá se llama Marta Cox".