Nacho Quintana: Así fue la Conferencia de prensa previo a amistosos

Live Blog Post

Tema Kenia Rangel

"Lo de Kenia creo que lo hemos platicado muchas veces, la verdad que no gusta hablar de las jugadoras que no están, siempre hago énfasis en las que están por respeto a ella. Simplemente va a estar la jugadoras que a nosotros como cuerpo técnico nos demuestra que merece estar. Yo he hablado con ella, hablé con ella hace 3 días, obviamente me habló con la inquietud de saber que tiene que hacer para estar aquí, una llamada con una madurez increíble", Nacho Quintana.