El Mundial Sub-17 Masculino de la FIFA Qatar 2026 arranca este jueves 19 de noviembre con ocho emocionantes encuentros correspondientes a la primera jornada de la fase de grupos, donde destaca el debut de la Selección de Panamá frente al anfitrión Qatar.
La Selección de Panamá iniciará su participación frente a Qatar a las 10:30 a.m. (hora panameña), en la cancha Ibrahim Khalfan (campo 2) del complejo Aspire Zone, en Doha.
El conjunto panameño comparte el Grupo A con Qatar, Egipto y Grecia, por lo que buscará comenzar con una victoria que le permita tomar ventaja en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.
Mundial Sub-17 2026: Partidos de hoy jueves 19 de noviembre
Todos los horarios corresponden a la hora de Panamá.
Nueva Caledonia vs Ecuador
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Hora: 8:00 a.m.
Estadio: Khaled Salman (campo 4), Aspire Zone.
Grupo B.
Francia vs Haití
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Hora: 8:00 a.m.
Estadio: Adel Malalla (campo 9), Aspire Zone.
Grupo D.
Corea del Sur vs Uganda
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Hora: 8:30 a.m.
Estadio: Mohammed Ghanim (campo 1), Aspire Zone.
Grupo B.
Arabia Saudita vs Uruguay
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Hora: 9:00 a.m.
Estadio: Khaled Ballan (campo 5), Aspire Zone.
Grupo D.
Mozambique vs Dinamarca
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Hora: 10:00 a.m.
Estadio: Bader Bilal (campo 3), Aspire Zone.
Grupo C.
Qatar vs Panamá Sub-17
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Hora: 10:30 a.m.
Estadio: Ibrahim Khalfan (campo 2), Aspire Zone.
Grupo A.
Egipto vs Grecia
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Hora: 11:00 a.m.
Estadio: Mansour Muftah (campo 7), Aspire Zone.
Grupo A.
Argentina vs Australia
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Hora: 11:00 a.m.
Estadio: Mahmoud Soufi (campo 8), Aspire Zone.
Grupo C.