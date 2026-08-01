El Real Madrid deja escapar un 2-0 y firma un empate ante la Fiorentina

El Real Madrid empató (2-2) en su primer partido amistoso de pretemporada abierto al público, frente a la Fiorentina , en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria), después de ir 2-0 en la primera mitad.

En un encuentro de ritmo lento y varios goles, el Madrid se presentó en sociedad con muchas limitaciones y algunas incógnitas que vertebrarán lo que resta de temporada, como el rol que debe jugar Endrick o los fichajes que todavía son necesarios.

Mourinho dio pocas pistas con su primera alineación de la temporada, ya que hizo uso de los jugadores del primer equipo que están disponibles, combinados con los canteranos necesarios para completar el once. La gran sorpresa fue la ubicación de Denzel Dumfries como extremo derecho en su debut con el equipo blanco.

Los mayores problemas para el luso estaban en el centro de la defensa, donde, con Konaté de vacaciones, Rüdiger sin rodaje, Militao en el dique seco y Asencio y Huijsen lesionados durante la pretemporada, no quedaban efectivos. Lo solventó con los canteranos Joan Martínez y Mario Rivas, a la espera de que la plantilla se vaya reorganizando tras el verano.

Enfrente se encontraba una Fiorentina con más rodaje, después de haber disputado ya tres encuentros amistosos y haber ganado dos de ellos. Sin embargo, al Real Madrid no le hizo falta ritmo de juego para que llegaran los goles.

En el minuto 12, un pase de Carreras prácticamente desde la línea de fondo encontró a Endrick en el corazón del área con tiempo para controlar la pelota, colocar el cuerpo y definir lejos del alcance de David de Gea.

En el 24, Camavinga, en un ejercicio de generosidad cuando ya estaba dentro del área, vio al canterano Alexis Ciria en mejor posición para rematar y le regaló la oportunidad de hacer el 2-0 con un fuerte remate cruzado.

La mancha en el expediente de la primera parte fue el gol de la Fiorentina al filo del descanso, después de un pase filtrado que encontró a Piccoli entre líneas. El italiano reaccionó más rápido que la defensa de circunstancias del Real Madrid para poner el 2-1 en el marcador con el que llegó el descanso.

La anotación del empate para la Fiorentina

Contra todo pronóstico del partido típico de pretemporada, solo hubo un cambio tras el paso por vestuarios, y fue el de David de Gea por Oliver Christensen en la portería 'viola'. En el minuto 57 llegaron otras tres sustituciones por parte de los italianos, y una de ellas tuvo efecto inmediato para lograr el empate a 2.

El italiano Moise Kean peinó directo a la red un centro desde la izquierda, después de que la zaga madridista echara de menos algo de contundencia para despejar la pelota cuando estaba en el lateral del área de Lunin.

FUENTE: EFE