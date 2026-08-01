César Yanis y Janpol Morales marcaron con el Cobresal en Chile

Cobresal consiguió una contundente victoria por 4-0 sobre Deportes Unión La Calera en la jornada 17 de la Liga de Primera de Chile, en un encuentro que tuvo como grandes protagonistas a los futbolistas panameños Janpol Morales y César Yanis .

El primer golpe del conjunto minero llegó temprano gracias a Janpol Morales, quien abrió el marcador al minuto 13 con una definición que encaminó el triunfo de su equipo. Posteriormente al 22', Rodrigo Pérez dejó con 10 a los Cementeros.

¡Ó ! Con una actuación increíble, los mineros derrotaron 4 a 0 a Unión La Calera. #LigaDePrimeraMercadoLibre #LegiónMinera pic.twitter.com/6IuHNcZDeD

Janpol Morales también destacó con asistencia

Los locales en el Estadio El Cobre aumentaron la ventaja al 48' con una anotación de Julián Brea gracias a la asistencia de Morales.

César Yanis firmaría el tercer gol al minuto 69, coronando una destacada actuación de su club que terminó con otro tanto de Franco Frías al 90+3, lo cual le permite sumar tres puntos para llegar a 17 y ubicarse en la posición 14.