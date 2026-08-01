LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  1 de agosto de 2026 - 13:52

César Yanis y Janpol Morales marcaron con el Cobresal en Chile

Los panameños César Yanis y Janpol Morales rompieron las redes en el fútbol chileno con el Cobresal.

César Yanis y Janpol Morales marcaron con el Cobresal en Chile

César Yanis y Janpol Morales marcaron con el Cobresal en Chile

Foto: COBRESAL

Cobresal consiguió una contundente victoria por 4-0 sobre Deportes Unión La Calera en la jornada 17 de la Liga de Primera de Chile, en un encuentro que tuvo como grandes protagonistas a los futbolistas panameños Janpol Morales y César Yanis.

El primer golpe del conjunto minero llegó temprano gracias a Janpol Morales, quien abrió el marcador al minuto 13 con una definición que encaminó el triunfo de su equipo. Posteriormente al 22', Rodrigo Pérez dejó con 10 a los Cementeros.

Janpol Morales también destacó con asistencia

Los locales en el Estadio El Cobre aumentaron la ventaja al 48' con una anotación de Julián Brea gracias a la asistencia de Morales.

César Yanis firmaría el tercer gol al minuto 69, coronando una destacada actuación de su club que terminó con otro tanto de Franco Frías al 90+3, lo cual le permite sumar tres puntos para llegar a 17 y ubicarse en la posición 14.

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