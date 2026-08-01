César Yanis y Janpol Morales marcaron con el Cobresal en Chile

Cobresal consiguió una contundente victoria por 4-0 sobre Deportes Unión La Calera en la jornada 17 de la Liga de Primera de Chile, en un encuentro que tuvo como grandes protagonistas a los futbolistas panameños Janpol Morales y César Yanis.
Janpol Morales también destacó con asistencia
Los locales en el Estadio El Cobre aumentaron la ventaja al 48' con una anotación de Julián Brea gracias a la asistencia de Morales.
César Yanis firmaría el tercer gol al minuto 69, coronando una destacada actuación de su club que terminó con otro tanto de Franco Frías al 90+3, lo cual le permite sumar tres puntos para llegar a 17 y ubicarse en la posición 14.