Manchester United supera al Atlético de Madrid en amistoso

Al Atlético de Madrid no le bastó con un nuevo gol a los cinco minutos de Arnau Ortiz, sensación por ahora en la pretemporada del equipo, que cayó en la segunda parte por dos fallos atrás, con un penalti inocente de Jorge Castillo y una mala salida de balón de Rodrigo Mendoza que aprovecharon Bryan Mbeumo y el Manchester United (2-1).

Un derechazo de Hjulmand y un cabezazo de Mendoza, instantes después, ambos contra el palo, acercaron al empate al conjunto de Diego Simeone, que sufrió su primera derrota del verano, mientras recauda rodaje y aguarda al medio equipo que aún le falta: los mundialistas Julián Álvarez, Alexander Sorloth, Giuliano Simeone, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Thiago Almada, Marc Pubill, Juan Musso, Nahuel Molina y Álex Baena, más Pablo Barrios y Johnny Cardoso, con molestias, y Kang-in Lee, aún en Corea del Sur.

Arnau Ortiz, entre tanto, sigue el alza. El extremo de 24 años, nacido en Figueres y camino en octubre de los 25, futbolista del Girona hasta 2024, entre cesiones al Penya Deportiva, al Real Murcia, al Eldense y al Cartagena, hasta que terminó en 2024-25 en Polonia, en el Slask Wroclaw, es puro vértigo. Su velocidad, atrevimiento y agilidad son una fuente variada y variable de desequilibrio.

Su capacidad goleadora dispara sus posibilidades. Nadie marcó más tantos que él en ninguno de los 40 equipos de la pasada temporada en Primera RFEF, con 23 goles con el Atlético Madrileño de Fernando Torres, y nadie ha irrumpido con tanta determinación, con tanta ambición, con tantas ganas de ganarse un sitio tan complejo siempre, como él.

Es un futbolista sin miedo. El campo habla por sí solo. No duda, no teme, no siente complejos, siempre tira hacia arriba, sin mirar hacia atrás, vertical y rompedor, ya sea por el extremo zurdo, su sitio natural, o delantero, como le propuso este sábado Simeone. En este nivel, incluso con los matices de la pretemporada, hará bien en tenerlo en cuenta. Nunca ha jugado en máxima categoría española. A ello apunta, aquí o en otro lugar.

El Atlético se impuso en las áreas en el primer tiempo. En la ajena, con el gol de Arnau Ortiz, y en la propia, con una demostración de vigencia de Jan Oblak, ante su decimotercera campaña seguida en el club. Primero con una volea tremenda en diagonal de Luke Shaw, que se quitó de encima entre las dos manos cuando se dirigía hacia su rostro. Parada de reflejos, igual que la pierna derecha con la que repelió un lanzamiento de falta con rebote de Diallo.

Le costaron los errores al Atlético de Madrid

Sostuvo el 0-1 al descanso, con algunas preocupaciones como la defensa del balón parado defensivo y el control y el volumen del juego y con otra ocasión de Arnau Ortiz a pase de otro destacado chico de la cantera como Jorge Castillo, que cometió un desliz dentro de su área con el penalti sobre Lacey en el segundo tiempo. Pecado de juventud. Mbeumo engañó a Esquivel, sustituto de Oblak al intermedio, y anotó el 1-1. Minuto 50.

FUENTE: EFE