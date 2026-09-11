El FC Barcelona renueva a Hamza Abdelkarim hasta 2030

El delantero internacional egipcio Hamza Abdelkarim, de 18 años, ha renovado su contrato con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2030, según ha anunciado este viernes el club catalán.

El punta egipcio, un '9' puro, se incorporó durante el pasado mercado de invierno al Juvenil A azulgrana, inicialmente como cedido, pero su rendimiento inmediato hizo que el club ejerciera en verano la opción de compra de 1,5 millones de euros al Al Ahly.

En su debut, el 8 de marzo, marcó un gol en el campo del Huesca (2-2). A partir de entonces disputó un total de nueve partidos de Liga, en los que marcó seis tantos, incluido un triplete en la goleada ante el Montecarlo (9-0) el día en que el equipo ganó la Liga de División de Honor. También participó en dos partidos de Copa del Rey, de la que el Barcelona fue subcampeón.

El internacional egipcio disputó este verano la pretemporada a las órdenes de Hansi Flick y fue el máximo goleador con cuatro goles en cinco amistosos.

Debut con el FC Barcelona

El 31 de agosto, Abdelkarim hizo su debut oficial con el primer equipo en el partido contra el Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou, y la previsión del club es que esté en dinámica del primer equipo, aunque también participe con el filial.

La firma de la renovación del contrato del delantero egipcio se escenificará el próximo martes 15 de septiembre a las 17:00 horas en el despacho del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y el futbolista atenderá posteriormente a los medios de comunicación en la sala comercial del club en el Spotify Camp Nou.

FUENTE: EFE