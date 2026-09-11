Luis Durango Jr. lleva su velocidad a los Naranjeros de Hermosillo

Los Naranjeros de Hermosillo anunciaron la incorporación del jardinero panameño Luis Durango Jr . , quien será uno de los jugadores extranjeros de la novena mexicana para la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) .

Durango Jr. llega para reforzar el outfield y aportar velocidad y ofensiva a la denominada Escuadra Naranja, luego de una destacada campaña en las Ligas Menores con la organización de los Yankees de Nueva York .

El pelotero panameño, nacido el 8 de abril de 2003 en Ciudad de Panamá, es hijo del también exjugador Luis Durango, quien tuvo experiencia en las Grandes Ligas con los Padres de San Diego y los Astros de Houston. Además, su padre jugó en el béisbol mexicano y durante la temporada 2014 formó parte de los Diablos de Hermosillo en la Liga Norte de Sonora.

Luis Durango Jr. comenzó su carrera profesional en 2021 dentro de la organización de Cleveland, donde permaneció hasta 2024, año en el que pasó a las filas de los Yankees.

Gran temporada para Luis Durango Jr.

Durante la temporada 2026, el jardinero panameño disputó 81 partidos en las sucursales de Nueva York y registró un promedio ofensivo de .324, producto de 81 imparables. Además, conectó nueve dobles y cuatro triples, impulsó 27 carreras, anotó 41 y se robó 44 bases, una de sus principales armas sobre el terreno.

En seis temporadas dentro de las Ligas Menores, Durango Jr. acumula un promedio de bateo de .270 en 307 encuentros, con 253 imparables, tres cuadrangulares, 84 carreras impulsadas, 176 anotadas y 148 bases robadas.