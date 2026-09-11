Anthony Volpe vuelve a los Yankees con Grand Slam

Anthony Volpe fue la gran figura ofensiva de los Yankees de Nueva York , al conectar un grand slam y producir cinco carreras en una noche de tres imparables, para encaminar a su equipo a una contundente victoria por 10-3 sobre los Rockies de Colorado en el Yankee Stadium.

El batazo de Volpe representó el segundo grand slam consecutivo de los Yankees , luego del conectado por George Lombard Jr. el martes. Además, el logro marcó un hecho histórico para la franquicia, ya que es la primera ocasión en que Nueva York consigue grand slams en partidos consecutivos con jugadores de 25 años o menos .

Los Yankees barren

Los Yankees completaron así la barrida de la serie frente a Colorado y sumaron su noveno triunfo en sus últimos 13 encuentros. Max Fried tuvo una salida trabajada, necesitando esfuerzo para conseguir sus primeros 10 outs, pero el respaldo ofensivo permitió al conjunto neoyorquino controlar el partido.

Otro de los protagonistas fue Luis García Jr., quien conectó el jonrón número 30 de su carrera. De esa cifra, siete han llegado desde su llegada a los Yankees, demostrando rápidamente su poder ofensivo con el conjunto de Nueva York.

Cody Bellinger también aportó a la ofensiva con un elevado de sacrificio ante el abridor de Colorado, Ryan Feltner, quien terminó permitiendo cuatro carreras en cinco entradas. En el séptimo episodio, Spencer Jones amplió la ventaja con un sencillo productor de dos carreras.

Más allá de su producción con el bate, Volpe continúa mostrando su capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones. El jueves realizó su primera aparición en las Grandes Ligas como segunda base, una posición que ha venido trabajando durante su paso por Triple-A.

En las Menores, Volpe fue titular en 19 partidos como segunda base, tres como tercera base y 15 como campocorto, ampliando las opciones defensivas de su juego.

Hasta el inicio de la jornada del miércoles, había cometido solamente un error en 162.1 entradas disputadas como segunda base en Triple-A, registrando un porcentaje de fildeo de .987.

Su gran momento ofensivo también quedó reflejado en su reciente reconocimiento como Jugador de la Semana de la Liga Internacional. Entre el 1 y el 6 de septiembre, Volpe bateó para .524, producto de 11 imparables en 21 turnos, con tres dobles, tres cuadrangulares, seis carreras impulsadas, ocho anotadas y cinco bases robadas.

Con su aporte ante Colorado, Volpe vuelve a demostrar que puede ser una pieza determinante para los Yankees, tanto por su producción ofensiva como por la versatilidad que está incorporando a su juego defensivo.