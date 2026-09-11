Jose Mourinho: "La gente tira piedras porque quiere frutos; quiere lo mejor de Vinícius"

Jose Mourinho , entrenador del Real Madrid, afirmó que "la gente tira piedras porque quiere frutos; quiere lo mejor de Vinícius" en la rueda de prensa previa al encuentro de su equipo contra el Rayo Vallecano (sábado, 12 de septiembre, 21.00 horas CEST).

"En Portugal hay un proverbio: tú sólo tiras piedras a los árboles que tienen fruto. No vas a tirar piedras a un árbol que no te da nada. Lo que ha hecho Vini aquí en los últimos años, cuántas 'Champions' ha ganado, cuántos goles ha metido, es un árbol que tiene mucho fruto. La gente tira piedras porque quiere frutos, quiere lo mejor de Vinícius. Lo mejor va a llegar", añadió.

"El Vinícius que el año pasado contra el Benfica en el Santiago Bernabéu acabó solo con la eliminatoria va a llegar, pero en este momento no ha estado todavía. En este momento está un Vini que trabaja más que nunca, que está muy cerca de su velocidad máxima, ha batido sus récords, el número de balones recuperados, récord, en el tercio defensivo, récord. Va a llegar", terminó.

En los mismos términos se refirió a Kylian Mbappé: "Uso el mismo proverbio que para Vinícius. Hay cosas que veo y las valoro muchísimo. He visto un equipo jugar, en el minuto 90, dos minutos con 10, y he visto Mbappé jugar de ala izquierdo, defendiendo con 10, por delante de (Marc) Cucurella que estaba ya muerto. Kylian, también muerto, dos minutos a defender por la izquierda como un animal, con un entrenador muy pesado que no paraba de gritar, de motivarlo".

Más reacciones de José Mourinho

Además, aunque reiteró que no juzga a los aficionados por silbar a sus jugadores, reconoció que se queda "triste" cuando sucede. "He leído alguna declaración de (Dean) Huijsen que dice que soy muy pesado, que estoy siempre detrás, y es un poco verdad. La exigencia es que tienes que dar todo lo que tienes, y quien da todo no está obligado a dar más", reiteró.

"Yo respeto al jugador que comete algún error, que no ha jugado un partido extraordinario, pero que lo ha dado todo, quería jugar, quería ayudar, ha jugado con empatía con sus compañeros, con respeto por su escudo. Ese tipo de jugador me tiene siempre a su lado. No significa que vaya a jugar siempre, pero me va a tener siempre a su lado. Desde mi experiencia como entrenador, cuando existe unión entre equipo y estadio es, no quiero decir imbatible, pero eres casi imbatible", completó.

También hizo referencia a las críticas fuera del estadio: "Yo no veo nada, pero ellos [el departamento de prensa del club] son muy pesados. Ni periódico, ni televisión, ni redes sociales, pero cuando me preparan para venir aquí me dan la Biblia con todo lo que habéis dicho. Estoy concentrado en mi trabajo, y los jugadores también, y estoy absolutamente tranquilo de que no serán ni críticas ni pitos lo que van a cambiar el estado de alma de este equipo".

FUENTE: EFE