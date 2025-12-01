MAREA ROJA Marea Roja -  1 de diciembre de 2025 - 18:20

Selección de Panamá estaría jugando doble amistoso en enero contra Bolivia y escuadra norteamericana

El periodista de RPC David Samudio informó que la selección de Panamá tendría doble amistoso en enero de 2026.

FOTO: FEPAFUT

El periodista de RPC Deportes David Samudio publicó una información en su red social de X sobre dos posibles amistosos que tendrá la selección de Panamá, para probar jugadores ya que es fuera de la fecha FIFA.

La selección de Panamá se estaría enfrentando a Bolivia de visita y a un equipo de Norteamérica en el estadio Rommel Fernández.

"Par de juegos amistosos para Panamá en enero 2026, en Bolivia y luego con una escuadra norteamericana en el Rommel cerrando el mes. Fuera de Fecha FIFA, opción para probar jugadores", informó David Samudio, presentador de A La Candela y Tiempo Extra.

Selección de Panamá se prepara para el Mundial 2026

El objetivo de estos amistosos es para ver a algunos jugadores que podrían ser piezas importantes para la selección de Panamá, en marzo de 2026 seguramente se estarán buscando rivales una vez conozcan el grupo para el Mundial 2026.

