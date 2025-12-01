Selección de Panamá estaría jugando doble amistoso en enero contra Bolivia y escuadra norteamericana

El periodista de RPC Deportes David Samudio publicó una información en su red social de X sobre dos posibles amistosos que tendrá la selección de Panamá, para probar jugadores ya que es fuera de la fecha FIFA.
"Par de juegos amistosos para Panamá en enero 2026, en Bolivia y luego con una escuadra norteamericana en el Rommel cerrando el mes. Fuera de Fecha FIFA, opción para probar jugadores", informó David Samudio, presentador de A La Candela y Tiempo Extra.
Selección de Panamá se prepara para el Mundial 2026
El objetivo de estos amistosos es para ver a algunos jugadores que podrían ser piezas importantes para la selección de Panamá, en marzo de 2026 seguramente se estarán buscando rivales una vez conozcan el grupo para el Mundial 2026.