Selección de Panamá: José 'Gasper' Murillo quiere ser útil en diversas posiciones 

"Gracias a Dios por esta oportunidad, estoy muy contento, aprovechando todas las enseñanzas que nos brinda el profe", fueron las primeras palabras de Murillo.

¿Qué posición lo utilizará Christiansen?

"El profe no a hablado conmigo en esa parte, solamente me saludó, tuvimos una pequeña charla, pero nada que ver con eso, él sabrá donde me va a necesitar y yo con mucha humildad y sacrificio voy aprovechar y aportar mi granito de arena".

Momento del Plaza Amador

"Estamos pasando por un momento dulce, eso se debe a la buena pretemporada que tuvimos, me ha tocado una posición que no es conocida, pero las cosas me están saliendo bien a base de sacrificios y espero me sigan saliendo", mencionó el jugador por el momento que vive el Plaza Amador que se mantiene líder de la conferencia este con 20 puntos.