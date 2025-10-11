Selección de Panamá: Reacción de la prensa tras victoria histórica en el Cuscatlán

La selección de Panamá hizo historia la noche del 10 de octubre de 2025 cuando le ganó por primera vez a El Salvador en el estadio Cuscatlán, en las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026 con marcador 1-0 con el gol de José Fajardo.
- Triunfo histórico pero con robo arbitral, señaló el periodista Gustavo Roca
- El robo fue magistral
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoRocaGOL/status/1976847894771589416&partner=&hide_thread=false
HISTÓRICO TRIUNFO PANAMEÑO, PERO CON ROBO ARBITRAL— Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) October 11, 2025
La Selección de Panamá venció el mito y le metió el CUSCATLANAZO a El Salvador, pero con un arbitraje infame del canadiense Drew Fischer. Vergüenza en Concacaf y La Selecta se despide prácticamente de #United2026.
Primer… pic.twitter.com/rLrJt4Wcvs
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maorfipa/status/1976851543954801078&partner=&hide_thread=false
¡ESCÁNDALO EN EL SALVADOR!— Mario Figueroa (@maorfipa) October 11, 2025
El robo que le hicieron a El Salvador es mayúsculo. Panamá lo ganó con el gol en offside. Anularon un gol legítimo y no les señalaron un penal claro en el segundo tiempo. pic.twitter.com/biXhbp2yVE