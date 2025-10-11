MAREA ROJA Marea Roja -  11 de octubre de 2025 - 07:46

Selección de Panamá: Reacción de la prensa tras victoria histórica en el Cuscatlán

La selección de Panamá sigue haciendo historia el 10 de octubre y sumó su primer triunfo en el estadio Cuscatlán.

Marvin RECINOS / AFP

La selección de Panamá hizo historia la noche del 10 de octubre de 2025 cuando le ganó por primera vez a El Salvador en el estadio Cuscatlán, en las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026 con marcador 1-0 con el gol de José Fajardo.

Reacción de la prensa internacional a la victoria de Panamá

Las reacciones de la prensa internacional no se hicieron llegar por un polémico partido donde algunos medios titulan que el arbitraje fue protagonista y no los jugadores.

  • Triunfo histórico pero con robo arbitral, señaló el periodista Gustavo Roca
  • El robo fue magistral
