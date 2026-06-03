Selección de Panamá: Thomas Christiansen revoluciona el once ante República Dominicana

Thomas Christiansen cambia por completo la alineación de la Selección de Panamá para enfrentar a República Dominicana respecto a lo que salió ante Brasil.

¡ TITULARES ! Así sale #PanamáMayor para enfrentarse a República Dominicana en su partido de despedida en casa . 7:45PM Rommel Fernández @tvmaxdeportes y @deportes_rpc #MareaQueLate pic.twitter.com/pa9gERFqAl

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Anderson, Fariña, Miller, Ramos, Martínez, Griffith, T. Rodríguez y Fajardo tuvieron acción en la segunda parte en el Maracaná. Mientras que Yanis, Gutiérrez, Samudio no tuvieron acción.

Este partido marca la despedida de la Selección de Panamá que viaja hacia los Estados Unidos para enfrentar a Bosnia y Herzegovina para luego disputar el Mundial donde inician el 17 de junio.

Así sale la Selección de Panamá ante República Dominicana