MAREA ROJA Marea Roja -  3 de junio de 2026 - 18:51

Selección de Panamá: Thomas Christiansen revoluciona el once ante República Dominicana

Thomas Christiansen cambia por completo la alineación de la Selección de Panamá para enfrentar a República Dominicana respecto a lo que salió ante Brasil.

Selección de Panamá: Thomas Christiansen revoluciona el once ante República Dominicana
Selección de Panamá: Thomas Christiansen revoluciona el once ante República Dominicana

Thomas Christiansen cambia por completo la alineación de la Selección de Panamá para enfrentar a República Dominicana respecto a lo que salió ante Brasil.

Anderson, Fariña, Miller, Ramos, Martínez, Griffith, T. Rodríguez y Fajardo tuvieron acción en la segunda parte en el Maracaná. Mientras que Yanis, Gutiérrez, Samudio no tuvieron acción.

Este partido marca la despedida de la Selección de Panamá que viaja hacia los Estados Unidos para enfrentar a Bosnia y Herzegovina para luego disputar el Mundial donde inician el 17 de junio.

Así sale la Selección de Panamá ante República Dominicana

  • César Samudio
  • Iván Anderson
  • Jiovany Ramos
  • Edgardo Fariña
  • Roderick Miller
  • Jorge Gutiérrez
  • Víctor Griffith
  • Cristian Martínez
  • César Yanis
  • Tomás Rodríguez
  • José Fajardo
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