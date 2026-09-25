Selección de Panamá: Thomas Christiansen y su valoración del empate contra India

“El resultado es culpa mía; yo he apostado por chicos jóvenes”, inició el técnico hispano danés.

“No hemos tenido tiempo para trabajar entre viajes y llegadas de jugadores, pero estoy contento por los minutos que vieron. Hay que aprender de todo esto”, añadió.

Christiansen de 53 años también señaló que hay que tener paciencia por el relevo generacional de la selección.

“Esto es un aprendizaje. Acabamos de empezar un cambio generacional, pero, al final, debemos darles la confianza, enseñarles y hacer que aprendan de los errores. Vamos a analizar este partido bien”.

Thomas Christiansen y los problemas de logística

“Que no sea una excusa, pero más de dos horas para llegar al estadio… Es complicada esta logística. Creo que hay que revisar mejor los contratos antes de firmarlos, pensando un poco más en el jugador, porque, si queremos exigirles, debemos brindarles las herramientas”, finalizó.